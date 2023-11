По бурните критики за нејзиниот изглед, на Адријана Лима и „пукна филмот“, па се огласи со вистинската причина за промените (фото)

Адријана Лима се појавила на премиерата на „The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes“ во Лос Анџелес заедно со целото семејство, а промената на нејзиното лице не останала незабележана.

Имено, манекенката се појавила со видно закосени очи и подигнати веѓи, што предизвика лавина коментари на социјалните мрежи.

Многумина се посомневале дека станува збор за процедурата наречена „fox eyes“, која ја испробаа многу познати дами и која стана своевиден тренд во светот.

Adriana Lima before and after.

What has she done? pic.twitter.com/V34wlSc6nQ

— Sabrina Smolders 🦋🌹 (@SabrinaSmolders) November 16, 2023