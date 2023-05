Пејачката Лорин по вторпат победи на Евровизија, а еве сѐ што не сте знаеле за неа (фото) 

Шведската претставничка Лорин победи по втор пат на Евровизија. Нејзината песна „Тетоважа“ ја воодушеви цела Европа, исто како „Еуфорија“ во 2012 година во Баку, кој таа година беше домаќин на 57-то натпреварување по ред.

Откако беше објавено која е кандидатката на Шведска за овогодинешниот натпревар, обложувалниците веднаш ја ставија на првото место, па може да се каже дека нејзината победа беше очекувана.

Инаку, со оваа победа таа влезе во историјата на Евровизија како првата жена која успеала да победи 2 пати и со тоа се доближила до Ирецот Џони Логан, кој успеа да го направи тоа дури 3 пати – како пејач, во 1980 година со песната „What’s Another Година“ и во 1987. со „Hold Me Now“, додека Линди Мартин ја напиша песната „Why Me“ со која победи во 1992 година.

Што се однесува до Лорин, таа е родена во 1983 година во Стокхолм како Лорин Зинеб Нора Талхауи, во конзервативно муслиманско семејство кое емигрирало од Мароко. Уште од мала знаела дека сака да се занимава со музика.

Публиката во Шведска првпат слушна за неа во 2004 година на нивниот „Идол“ кога заврши на четвртото место и оттогаш нејзината кариера оди во нагорна патека.

Таа се пријави на „Мелодифестивален 2011“ (шведскиот национален натпревар за песна на Евровизија), но не постигна забележителни резултати. Сепак, следната година таа победи со песната „Еуфорија“, која подоцна беше најдобра на Евровизија.

Во текот на 2012 година ја следеа гласини дека не ги бричи пазувите бидејќи изјавила дека ги поддржува жените кои не сакаат да се бричат, но никогаш не сакала да коментира дали тоа го практикува или не. Дел од јавноста беше згрозена од ова, некои дури и ја навредуваа поради тоа.

Имено, Лина Ехрин е снимена на „Мелодифестивален“ како ги крева рацете по победата на Лорина, а кадарот од нејзината небричена пазува заврши на телевизија. Некој успеал да направи принтскин од тој момент, кој брзо почнал да се шири на социјалните мрежи.

После тоа, шведските активисти ја започнаа кампањата „Врќање на влакната“, а Лорин ги поддржа.

It still feels weird seeing Loreen with a shaved head. But she’s still gorgeous with that beautiful smile.

Sadly couldn’t screen shot a good one with the smile. pic.twitter.com/uxoWjHxUoR

— Daniel Reid (@BhoMhacReid) November 26, 2017