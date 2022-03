Откако ви раскажа што е тоа „скопски фраер“, Миа Костова сега објасни како се „понаша“… „скопска шмизла“ (ВИДЕО)

View this post on Instagram

Доволно го живееме Скопје и мислам дека успеавме од сите 100 примери да издвоиме барем неколку. Позитивно е видеото, секоје препознавање е случајно. Благодарам на идеите од сите вас, благодарам на @enna.accessories за сите шмизла цвикери, благодарам на сите девојки за инспирацијата, благодарам што не чекате со нетрпение. И благодарам на моја @tijanaskulicc за трпението во монтажа и за тоа што успева да е се’ на светот! И секако благодарам што сакате и разбирате ваков хумор ❤️