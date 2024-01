Оскари 2024: Ова се сите номинации, меѓу кои има и изненадувања

По Златните глобуси, наградите за избор на критичарите и Еми, дојде редот на Оскарите кои секогаш креваат најголема прашина.

Оскарите ќе бидат доделени на почетокот на март во Лос Анџелес, подоцна од вообичаено, а сега пристигнаа сите номинации.

Она што е различно во однос на минатата година е промената на правилата што овозможи дури 10 дела да бидат номинирани во категоријата најдобар филм.

Ова исто така ќе биде првата година во која правилата поврзани со различноста стапуваат во игра за најдобриот филм, односно вклучување на недоволно застапени расни и етнички групи, како и жени, ЛГБТ лица и лица со секаков вид на попреченост.

Опенхајмер води на листата со 13 номинации, а потоа следат Poor Things (11), Killers of the Flower Moon (10) и Barbie (8).

Иако се очекуваше многу, изненадувањата и оваа година не недостигаа, па Маргот Роби не беше номинирана за улогата во филмот Барби, а ниту Грета Гервиг не беше номинирана за најдобар режисер.

Покрај тоа, Леонардо ди Каприо не беше номиниран за најдобар актер, а Бредли Купер не беше номиниран за најдобар режисер.

Филмот Past Lives исто така не помина како што се очекуваше, а The Zone of Interest изненади со бројни номинации.

Позитивно изненадување е номинацијата на Америка Ферера за најдобра споредна женска улога, а номинацијата на Лили Гладстон е исто така важна точка кога станува збор за Оскарите.

Оскари 2024 – номинации:

Најдобар филм

American Fiction

Anatomy of a Fall

Barbie

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Maestro

Oppenheimer

Past Lives

Poor Things

The Zone of Interest

Најдобра режија

Жистин Трије – Anatomy of a Fall

Мартин Скорсезе – Killers of the Flower Moon

Кристофер Нолан – Oppenheimer

Јоргос Лантимос – Poor Things

Џонатан Глејзер – The Zone of Interest

Најдобра главна женска улога

Анет Бенинг – Nyad

Лили Гледстоун – Killers of the Flower Moon

Сандра Хилер – Anatomy of a Fall

Кери Малиган – Maestro

Ема Стоун – Poor Things

Најдобра главна машка улога

Бредли Купер – Maestro

Колман Доминго – Rustin

Пол Џиамати– The Holdovers

Килијан Марфи – Oppenheimer

Џефри Рајт – American Fiction

Најдобра споредна женска улога

Емили Блант – Oppenheimer

Данијел Брукс – The Color Purple

Америка Ферера – Barbie

Џоди Фостер – Nyad

Давајн Џој Рендолф – The Holdovers

Најдобра споредна машка улога

Стерлинг К.Браун – American Fiction

Роберт Де Ниро – Killers of the Flower Moon

Робеерт Дауни Јуниор – Opennheimer

Рајан Гослинг – Barbie

Марк Рафало – Poor Things

Најдобро оригинално сценарио

Anatomy of a Fall – Жистин Трије и Артур Харари

The Holdovers – Александер Пејн

Maestro – Бредли Купер и Џош Сингер

Past Lives – Сели Сонг

May December – Семи Берч

Најдобро адаптирано сценарио

American Fiction – Корд Џеферсон

Barbie – Грета Гервиг, Ноа Баумбах

Oppenheimer – Кристофер Нолан

Poor Things – Тони Мејнамара

The Zone of Interest – Џонатан Глејзер

Најдобар странски филм

Io Capitano

Perfect Days

Society of the Snow

The Teachers’ Lounge

The Zone of Interest

Најдобар анимиран филм

The Boy and the Heron

Elemental

Nimona

Robot Dreams

Spider-Man: Across the Spider-Verse

Најдобра монтажа

Anatomy of a Fall

The Holdovers

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Најдобра шминка и фризура

Golda

Maestro

Oppenheimer

Poor Things

Society of the Snow

Најдобар звук

The Creator

Maestro

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Oppenheimer

The Zone of Interest

Најдобри визуелни ефекти

The Creator

Godzilla Minus One

Guardians of the Galaxy Vol. 3

Mission: Impossible – Dead Reckoning Part One

Napoleon

Најдобар оригинален соундтрак

American Fiction

Indiana Jones and the Dial of Destiny

Killers of the Flower Moon

Oppenheimer

Poor Things

Најдобра песна

The Fire Inside – Flamin’ Hot

I’m Just Ken – Barbie

It Never Went Away – American Symphony

Wahzhazhe (A Song for My People) – Killers of the Flower Moon

What Was I Made For? – Barbie

Најдобар документарен филм

Bobi Wine: The People’s President

The Eternal Memory

Four Daughters

To Kill a Tiger

28 Days in Mariupol

Оскарите ќе бидат доделени на 10 март, а домаќин по четврти пат ќе биде водителот и комичар Џими Кимел.

Фото: Freepik