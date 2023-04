Опра Винфри со еден потег опасно ги налути соседите (фото)

Влијателната водителка и милијардерка Опра Винфри решила да направи некои драстични промени на својот имот во Монтесито и во таа прилика налутила многу свои соседи.

Познатата водителка Опра Винфри во текот на долгата кариера која ја градеше низ годините успеа да заработи доволно пари за да стане една од најмоќните жени во светот.

Таа изгради имот во Монтесито, Калифорнија, познат како „Ветената земја“ кој се проценува дека вреди повеќе од 100 милиони долари. Во текот на 2018 година имаше сериозен инцидент со поплави, а тогаш беа загрозени многу домови, бидејќи после водата остана огромна количина кал.

Тогаш животот го загубија дури 23 лица, а материјалната штета беше проценета на милијарди долари. Во истата област каде Опра има куќа, живеат и други познати личности како семејството Сасекс – Хари и Меган Маркл.

Ова е една од најексклузивните области во Јужна Калифорнија, но во последните неколку години стана доста опасно кога има ненадејни врнежи.

Опра решила да најде начин да го заштити својот огромен имот и успеала, но нејзиното решение не им се допаднало на оние кои живеат во нејзиното соседство.

Иако Опра добила дозвола да изгради огромен ѕид долж должината на луксузниот имот, соседите во Монтесито, како и луѓето на социјалните мрежи, се бесни на неа и се прашуваат што ќе се случи со нивните домови доколку таа продолжи со својот план.

Oprah’s Montecito neighbors worry new wall will send floods their way

New York Post (RSS)

No one knows if Oprah Winfrey authorized it or not, but a boulder wall was installed along San Ysidro Creek to protect her estate. pic.twitter.com/lLTe3JVcWk

— 🇺🇲Cap’n Crunch Zac MD🇺🇲 😂 (@Zac_Unchained) April 22, 2023