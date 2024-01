„Ни треба објаснување““: Тејлор Свифт на чуден начин ги пишува стиховите (видео)

Откако на Интернет се појави слика на Тејлор Свифт како држи пенкало, луѓето останаа зачудени.

Тејлор Свифт несомнено е една од најголемите музички ѕвезди на денешницата, која го освои светот со турнејата „Ерас“.

Покрај нејзините вокални способности, Тејлор се издвојува од останатите и по тоа што е кантавторка на сопствени песни. Она што сега стана интересно е начинот на кој таа всушност ги пишува стиховите.

Спотот за песната „Анти-херој“ кој беше објавен минатата година привлече големо внимание овие денови. Во една сцена пејачката пишува на хартија, а екипата на Интернет не може да не се запраша како Тејлор држи пенкало. Таа го држи пенкалото меѓу показалецот и средниот прст, што изгледа прилично незгодно.

После тоа, многу луѓе ги пребараа нејзините фотографии и забележаа дека таа секој пат го држи своето пенкало на ист начин, дури и кога дава автограми.

My 2024 is off to a rocky start, as I just learned this is how Taylor Swift holds her pen 😱 pic.twitter.com/qj4rMWCJiK

— Peter (@peter) January 2, 2024