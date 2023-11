„Ни ги претвори животите во пекол“: Синот на Бред Пит и Анџелина Џоли упати низа навреди кон познатиот актер (фото)

Откако ќерката на славниот пар, Захра се откажа од презимето на познатиот актер, светските портали повторно пишуваат за Бред Пит и Анџелина Џол.

Имено, светскиот ден на таткото во една прилика тргна наопаку во семејството на поранешните сопружници.

Странските медиуми не престануваат да пишуваат за нивниот деветнаесет годишен син Пакс кој во честитка по повод споменатиот датум сурово го навреди Бред Пит на Инстаграм.

Пакс го нарече својот татко „првокласен с*ч“ поради што неговите четири најмали деца треперат од страв пред него.

„Ги претвори животите на моите најмили во пекол“, напишал Пакс и додаде.

Pax Jolie-Pitt once blasted ‘despicable’ dad Brad Pitt as ‘world class a–hole’ in Father’s Day rant: report https://t.co/RhLxKQyt4i pic.twitter.com/B6hkM8yGp9

— Page Six (@PageSix) November 20, 2023