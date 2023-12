Невиден инцидент досега: На кошаркарски натпревар меѓу себе се степаа судиите!? (ВИДЕО)

Досега на еден спортски натпревар сме виделе секакви инциденти. Да се степаат играчите од две различни екипи меѓу себе, играчи од една иста екипа, да се степаат навивачите меѓу себе или да влетаат во теренот и пресметаат со играчите, дури неодамна видовме и како од управата на еден фудбалски клуб во Турција брутално го тепаат судијата…Ама ова што се случи во САД на еден кошаркарски натпревар и тоа за деца, досега го немате видено.

Имено, апсолутно незапаметен инцидент се случи на кошаркарски натпревар за деца во Колорадо, САД.

Во последната четвртина од средбата тројцата судии сосема неочекувано почнаа меѓусебна брутална физичка пресметка пред очите на дечињата, нивните родители и присутните гледачи.

Потежок инцидент беше спречен благодарение на интервенцијата на дел од присутните кои успеаја да ги разделат судиите… како тоа изгледаше, погледнете од видеото.

⬇️ 𝐖𝐚𝐭𝐜𝐡:

Last Saturday, at a Colorado youth basketball game, three referees got into an all-out brawl in the middle of the court.

The fight broke out during the fourth quarter of a fourth-grade boys’ basketball game between Cherry Creek and Legend Blue.

The Gold Crown… pic.twitter.com/EshbHWj1u3

— RedWave Press (@RedWave_Press) December 12, 2023

Извор, фото и видео: RedWave Press