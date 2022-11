Необичен „патник“ пронајден во куфер пред лет Њујорк-Орландо (ФОТО)

Куферот кој е проверен за патување од аеродромот „JFK“ во Њујорк до Орландо на Флорида на 16-ти ноември сигурно содржел некои необични работи.

Додека еден куфер минувал низ рендген апаратот, обезбедувањето на аеродромот „JFK“ во Њујорк забележале чаши за вино, пар апостолки, но и силуета на мачка во природна големина.

Се утврдило дека мачката била вистинска мачка: портокалова, жива, и очигледно неповредена, пишува „CNN“.

Мачката минала неколку часа во куферот за да биде „уфрлена“ на летот за Орландо, Флорида.

Полицајците кои ја виделе мачката на рендген апаратот, а потоа и го отвориле куферот, биле шокирани, рекол портпаролот на „TSA“ Лиса Фарбестајн.

We’re letting the cat out of the bag on a hiss-toric find. This CATch had our baggage screening officers @JFKairport saying, “Come on meow”! Feline like you have travel questions reach out to our furiends @AskTSA. They’re available every day, from 8 a.m. – 6 p.m. (ET). pic.twitter.com/LpIkLbAgzC

— TSA (@TSA) November 22, 2022