Немања Гудељ опериран, еве каква е неговата состојба (фото)

Немања Гудељ, играч од средниот ред на „Севиља“ и сопруг на Анастасија ражнатовиќ се здоби со сериозна повреда на теренот пред два дена. Лекарите добро ја процениле ситуацијата, па веднаш бил опериран, но тоа го доведе во прашање продолжението на сезоната и неговиот настап за српската репрезентација на претстојното Европско првенство во Германија.

Успешниот фудбалер го раскина менискусот на левото колено за време на натпреварот со Атлетскиот Билбао и веднаш го напушти натпреварот. Иако во првите моменти се претпоставуваше дека повредата не е сериозна, управата на „Севиља“ најави дека тој сепак ќе мора да оди во операциона сала.

Good news Nemanja Gudelj has had successful surgery.

He is expected back in 2-3 months according to Sevilla & shouldn’t miss the Euro’s. pic.twitter.com/Z0seardN9P

