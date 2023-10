„Не биди лицемерна“: Бритни Спирс и Селена Гомез повторно во „војна“ (фото)

По завршувањето на мемоарите „The Woman in Me“, Бритни Спирс се посвети на пишување песни.

„Напишав песна!!! Пејачката возбудено сподели на Инстаграм клип од нејзиниот спот „Overprotected“ од 2001 година.

Иако не откри многу, навести дека новата песна се вика „Hate You to Like Me”. Објаснила и дека не се кара со никого. Но, фановите брзо ја забележаа сличноста помеѓу овој потенцијален наслов на песната и хитот на Селена Гомез „Lose You to Love Me“.

– Дали повторно ја засенува Селена? напиша еден корисник на Твитер.

– Бритни Спирс не може да ужива во своите мемоари и сите пофалби што ги добива… Мораше да најде начин некако да ја внесе и Селена“, напишал друг корисник.

Спирс претходно беше обвинета дека ја критикувала Селена во октомври 2022 година поради говорот на Селена во 2016 година во кој таа им кажа на младите девојки дека не сака да ги гледа нивните тела на Инстаграм.

Во тоа време, Спирс се чинеше дека алудираше на музичкото видео на Селена од 2020 година „Ice Cream“ со Blackpink. „Тие велат: „Ова не е нешто што би го направила“, но овие жени имаат буџет од четири милиони долари и снимаат видео како цицаат и лижат домашен сладолед“, напиша Бритни тогаш.

„Следниот пат кога ќе видам некој со голем буџет како лиже и држи праведни говори како ги срами другите жени затоа што ги изложиле нивните тела, ќе кажам да не бидат лицемерни, продолжи Бритни.

Набргу потоа објави уште една објава во која објасни дека нејзиниот пост „нема никаква врска со никого конкретно“.

Од друга страна, сега некои не веруваат дека совпаѓањето на насловите на нивните песни има врска со тоа. „Само затоа што Бритни Спирс објави текст кој имитира песна на Селена Гомез не значи дека се работи за Селена“, напиша еден корисник.

Мемоарите на Спирс во моментов се број 1 најпродавана книга на Амазон и дава увид во минатите односи на Спирс со Џастин Тимберлејк и Кевин Федерлајн.

Фото: Принтскрин/Getty images/Профимедиа