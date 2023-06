На Роналдо му се стемни и преврте со очите откако Георгина проговори за венчавката, а камерата сними сѐ (фото)

Кристијано Роналдо (38) и неговата партнерка Георгина Родригез (29) пристигнаа во Мадрид поради работа. За време на промоцијата се случи интересна ситуација, а реакцијата на Роналдо ги шокираше сите.

Kога новинарите ја прашаа Георгина дали ќе се омажи за Кристијан, таа одговори:

– Секако.

Роналдо видно изненадено реагираше додека Георгина ја даваше изјавата и преврте со очите, а сè беше снимено од камерите. Видеото стана вирално и почна да се шири на социјалните мрежи, а екипата на Твитер не ги штедеше во коментарите.

Cristiano Ronaldo looks visibly annoyed at Georgina once she starts to speak at the launch of his new water company Ursu. Maybe the recent twerking videos she uploaded have angered him? That’s why Georgina hasn’t posted any recently. Will their relationship end soon? pic.twitter.com/I7tQFlX2Rx

— LLF (@laligafrauds) June 8, 2023