„Press & Play“- книга во која се собрани 15-години работа на Ненад Георгиевски во реномираниот светски медиум „All About Jazz“

Како запис за еден квалитетен период во креативниот процес на голем број македонски музичари, авторот Ненад Георгиевски ја издаде книгата „Прес енд плеј“ („Press & Play“) која вчера беше онлајн промовирана на фејсбук-страницата на „Литература.мк“. Станува збор за дело на англиски јазик составено од рецензии на албуми, концерти и фестивалски настапи на домашни изведувачи кои овој музички новинар ги има објавено во реномираниот светски медиум „Ол абаут џез“ („All About Jazz“). Книгата е во издание на „Арс Либрис“, дел од „Арс Ламина ‒ публикации“ и може да се најде во сите книжарници „Литература.мк“ или да се купи онлајн на www.literatura.mk.

Модератор на промоцијата беше музичката новинарка Бранка Костиќ-Марковиќ, а покрај Георгиевски се вклучија и уредникот на делото Милан Дамјаноски и Оливер Јосифовски од групата „Љубојна“. Во „Прес енд плеј“ („Press & Play“), меѓу другото, се вклучени и рецензии за Влатко Стефановски, „Леб и сол“, Кирил Џајковски, „Фолтин“, Џијан Емин, Ади Имери, Гоце Стефковски, Џон Аплелгрин, Зоран Маџиров, „Анастасија“, „Чалгија саунд систем“, „Проект Жлуст“, „Скопскиот џез фестивал“, „Офф-фест“ итн.

Кога зборуваме за „Ол абаут џез“ („All About Jazz“) мора да кажеме дека овие текстови минале низ филтерот на еден етаблиран светски медиум. Ние секогаш се гордееме со музичарите кои завршиле на „Беркли“ или на други познати академии, а „Ол абаут џез“ („All About Jazz“) е еден вид новинарска академија бидејќи сте на испит секојпат кога ќе поднесете еден текст. Со тоа се покажува и самата вредност на македонската музика која минала низ тестот на квалитет на тој медиум. Сепак, во „Ол абаут џез“ („All About Jazz“) се бележи светското џез творештво и наследство. Со самиот факт дека овие рецензии биле вклучени таму и дава еден кредибилитет на оваа книга, истакна рецензентот Дамјаноски.