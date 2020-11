Почина Шон Конери: Замина најпознатиот Џејмс Бонд 007

Денес животот го заврши еден од најпопуларните филмски ликови, актерот Шон Конери.

Семејството на Конери потврди дека тој починал, но не даде причина за смртта. Сепак, Би Би Си објави дека тој починал навечер, во сон, додека бил на Бахамите.

Сер Томас Шон Конери (роден 25 август 1930 – 31 октомври 2020), подобро познат како Шон Конери, е шкотски глумец.

Работел различни работи и учестувал на натпревари во бодибилдинг пред да го направи своето деби во Лондон во хоророт на Јужен Пацифик (1951).

По неколку мали улоги, филмската слава ја стекна како Џејмс Бонд во филмската верзија на Доктор Но на Ијан Флеминг (1962) и го играл тајниот агент 007 во шест други филмови (Од Русија со љубов, Goldfinger, Thunderball, Се живее само двапати, Дијамантите се вечни и Never Say Never Again).

Одличен, карактерен глумец, како и повеќегодишен секс-симбол, играл во филмови како The Man Who Would Be King (1975), Името на розата (1986), Недопирливите (1987, Оскар), Индијана Џонс и крстоносните војни (1989) и The Russia House (1990).

Добитник е на голем број филмски награди, меѓу кои и Оскар за најдобра споредна машка улога во „Недопирливите“ во 1988 година, две награди БАФТА и два Златни глобуси.

Конери доби титула почесен витез од кралицата Елизабета во 2000 година. Но, тој е подеднакво сакан и почитуван од неговите колеги Шкоти. Поранешниот шкотски премиер Алекс Салмонд реагираше на смртта на Конери, опишувајќи го како „најголемиот Шкотланѓанец во светот, последен од вистинските холивудски sвезди, совршениот Бонд“.