Објавена листата со номинации за Оскарите 2021: Еве кои се фаворити!

Во конкуренција за најдобар филм се „The Father“, „Judas and the Black Messiah“, „Мank“, „Nomadland“ и „Minari“.

Оваа година за првпат две жени се номинирани за најдобра режисерка: Клои Зао за „Nomadland“ и Емералд Фенел за „Promising Young Woman“. Тие ќе се натпреваруваат против Томас Винтерберг („Another Round“), Финчер со „Mank“ и Ли Исак Чунг („Minari“).

Вака изгледа листата со номинации за Оскари 2021:

Најдобар филм

„The Father“

„Judas and the Black Messiah“

„Mank“

„Minari“

„Nomadland“

„Promising Young Woman“

„Sound of Metal“

„The Trial of the Chicago 7“

Најдобар режисер

Томас Винтерберг, „Another Round “

Дејвид Финчер, „Mank“

Ли Исак Чунг, „Minari“

Клои Зао, „Nomadland“

Емералд Фенел, „Promising Young Woman“

Најдобар актер во главна улога

Риз Ахмед, „Sound of Metal “

Чедвик Бозман, „Ma Rainey’s Black Bottom“

Ентони Хопкинс, „The Father“

Гери Олдман, „Mank“

Стивен Јен, „Minari“

Најдобра актерка во главна улога

Вајола Дејвис, „Ma Rainey’s Black Bottom“

Андра Деј, „The United States v. Billie Holiday “

Ванеса Кирби, „Pieces of a Woman “

Френсис Мекдорманд, „Nomadland“

Кери Мулиган, „ Promising Young Woman “

Најдобар актер во споредна улога

Саша Барон Коен, „The Trial of the Chicago 7“

Даниел Калуја, „ udas and the Black Messiah“

Лесли Одом Џуниор, „One Night in Miami“

Паул Раци, „Sound of Metal “

Лејкит Станфилд, „Judas and the Black Messiah“

Најдобра актерка во споредна улога

Марија Бакалова, „Borat Subsequent Moviefilm“

Глен Клоуз, „Hillbilly Elegy“

Оливија Колман, „The Father“

Аманда Сејфрид, „Mank“

Ју-јунг Јун, „Minari“

Најдобар анимиран филм

„Onward“

„Over the Moon“

„A Shaun the Sheep Movie: Farmageddon“

„Soul“

„Wolfwalkers“

Најдобра песна

Fight for You“

„Hear My Voice“

„Húsavík“

„Io Si (Seen)“

„Speak Now“

