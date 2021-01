Фестивал на кратки филмови во МКЦ: „Skopje frames 2021“

ЅKOPJE FRAMES 2021 претставува меѓународен фестивал на краток филм што се организира за прв пат и кој ќе се одржи во МКЦ, кино Фросина, Скопје на 1-ви и 2-ри февруари 2021 година.

Фестивалот се стреми да инспирира, унапреди и овозможи поддршка за креирање на кратки филмови, особено во време кога пандемијата COVID-19 има значително влијание врз филмската индустрија. Како и споделување и зајакнување на заедничката желба и аспирации за уживање во кратки филмови.

Програма:

Име на филм | Режисер | Земја | Времетраење

You know what I have nightmares about | Aglaja Filipovic | Croatia | 15:15