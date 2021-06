Проверете дали го познавате добро љубовниот јазик на вашиот партнер – тоа е пресудно за успешна врска, особено долга!

Да се ​​одржи жива долгорочна врска бара многу работа. Почетните фази на врската честопати се сметаат за најдобри. Со секој разговор и секој допир сакаме сè повеќе и повеќе. По некое време, овие чувства на возбуда може да се заменат со досада. Со малку напор, можете да ја одржите вашата врска жива, ако се грижите и ако сакате, се разбира.

И двајцата во врска треба да вложат напор

Растеме во свет што ни кажува дека љубовта и сексот се лесни ако сме со вистинската личност. Социјалните мрежи ни презентираат искривена слика за љубовта и животот, кои во реалноста не се толку чудесни. Љубовните терапевти тврдат дека многу парови се борат да ја одржат својата долгорочна врска жива.

Ако се грижите за вашиот партнер и тој се грижи за вас, време е да започнете да се обидувате и да се борите со сите сили. Во секоја врска може да има „затемнување“, ова е сосема нормална појава. Сепак, она што е важно е како ќе се справите со тоа.

Ако само еден партнер се бори и се обидува да ја одржи врската жива, можеме веднаш да ви кажеме дека тоа не е добар знак. Потребни се двајца за водење љубов. Инвестирањето во вашата врска не треба да биде тешка задача. Зачинете ги работите, вратете ја романсата, запомнете ги старите работи што сте ги направиле заедно, запомнете ги спомените, одете на вечера, ако престанете да правите нешто што сте правеле порано, обидете се повторно и слично.

Работата на вашата врска може да биде забавна

Неколку работи што треба да ги испробате вклучуваат потсетување на забавни спомени, изненадувања, состаноци и испробување на нешто ново во спалната соба.

Ако барате начини да се поврзете на подлабоко ниво, многу терапевти советуваат 36 прашања. Врз основа на истражувачки експеримент, 36 прашања беа дизајнирани да создадат врска и, можеби дури и љубов, помеѓу потполни странци.

Прашањата се движат од едноставни до малку скокотливи, на пример: ‘Дали сакате да бидете славни? Што сакаш да правиш? Ако овие беа последните два часа од вашиот живот, со кого би ги поминале? На кого би му се јавиле? ‘ и слично.

Познавање на љубовен јазик

Секој ја разбира и прима љубовта на одреден начин. Поточно, има пет, а концептот се нарекува пет љубовни јазици напишани од експертот за врска Гери Чепмен во книгата ‘The Five Love Languages: The Secret to Love That Lasts’.

Прв јазик: Зборови и комплименти

Користете зборови за да ја зајакнете врската. Вербалните комплименти не мора да бидат сложени. Кратки и едноставни зборови и реченици исто така можат да бидат ефикасни. На пример, „Ти благодарам за вечерата“, „Твојата коса е особено убава денес“, „Јас сум горд на тебе“ и слични афирмации. Партнерите кои „зборуваат“ на овој јазик ја ценат пофалбата и убавиот збор. Од друга страна, негативните коментари и невниманието со избор на зборови можат

да му наштети на партнерот. На овој тип ќе му треба повеќе време да ги прости изговорените зборови од другите.

Втор јазик: Важноста на делата

За луѓето кои „зборуваат“ друг љубовен јазик, делата значат повеќе од зборови. Не ветувајте само, туку преземете нешто. Направете го она што го прави вашиот партнер среќен, а пред тоа, истражете и размислете за работите што ги сака. Овие можат да бидат и едноставни секојдневни гестови. Измијте ги алиштата, исчистете ја куќата или направете ручек. Повремените романтични гестови се секогаш добредојдени. Изненадете го вашиот партнер со романтично излегување или вечера. Со своите постапки покажувате дека се грижите за вашиот партнер и заедничкиот живот. Ако не сте сигурни што сака вашиот партнер, бидете отворени и прашајте.

Трет јазик: Примање подароци

Подарокот му дава на партнерот да знае дека е ценет, сакан и важен. Луѓето кои „зборуваат“ на овој јазик најмногу размислуваатза напорот и размислувањето што му претходело на добиениот подарок. Не мора да биде нешто големо и скапо. Она што е важно е намерата и желбата да го направите вашиот партнер среќен. Изборот на вистински подарок покажува дека добро го разбирате и познавате вашиот партнер, и што е најважно – дека го слушате. Вака ја одржувате љубовта и приврзаноста. Подарете на посебен начин и изразете ја својата благодарност кога партнерот ќе ви подари.

Четврти јазик: Квалитетно време заедно

За нив, времето заедно е најважно. Само вие двајца и квалитетно дружење во четири очи е клучот за среќа за партнерот кој најдобро го разбира четвртиот јазик. Секако, во тој случај разговорот е важен, без разлика дали е сериозен или не. Технологијата си го донесе своето, така што има сè помалку разговор во очи. Наместо филм на телевизија, однесете го вашиот партнер на прошетка или гответе заедно. Со тоа, исклучете се од остатокот од светот.

Петти јазик: Физички допир

Луѓето кои најдобро го разбираат јазикот на допир, имаат потреба од поголема физичка интимност од другите. Може да биде држење за раце, бакнување, гушкање или гушкање. Тие не ја изјаснуваат својата љубов и приврзаност вербално. Физичкиот допир е директен начин за давање внимание, додека истовремено смирува и лекува. Најдете начини да ја искажете својата љубов со физички допир. Во овој случај, на вашиот партнер ништо повеќе не му покажало дека се грижите од допирто. Допрете ја раката на вашиот партнер, прегрнете го или бакнете го за добро утро.

Привлечноста и желбата можат повторно да се разбудат

Не фокусирајте се само на физичката страна на привлечноста и сексот. Иако вашиот партнер ве привлекуваше на почетокот од неговиот изглед, привлечноста е често повеќеслојна и зависи од многу различни работи. За некои тоа е начинот на кој звучи нивниот партнер кога се смеат, за други тоа е начинот на кој тој мириса, шегите што ги кажува или начинот на кој ве тушира со внимание.

Фокусирајте се на вистинските работи што порано беа привлечни за вас и можеби повторно ќе почувствувате таа привлечност кон вашата сакана, пишува Тенго танго.

