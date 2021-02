По една ноќ помината заедно, девојката добила сертификат од момчето: Не знаеше како да реагира!

Поделени се мислењата за сертификатот што едно момче и го дал на девојката со која е во врска, во која тој „и се заблагодарува за учеството во најдобрата интимна врска“. Многумина сметаа дека е смешно, а некои сметаат дека е навредливо.

Корисничката на Твитер, Ајрин, се шокирала кога нејзиното момче и подари сертификат за најдобро водење љубов во животот, веднаш по нивната врска.

Таа напиша дека нејзиниот партнер и дал „Сертификат за учество“ веднаш по водењето љубов во спалната соба.

Таа беше награден „со благодарност“ на 3 февруари 2021 година, а момчето дури го потпиша.

my boyfriend handed me this immediately after sex i am losing my mind pic.twitter.com/f1HHLdeQYc

— irene (@ireneeeeee20) February 5, 2021