Машки ерогени зони кои не треба да ги игнорирате

Некои делови од телото се очигледни ерогени зони, но ако малку повеќе се потрудите во истражување на машкото тело, ќе откриете точки чија стимулација може да му го даде најинтензивниот оргазам на вашиот партнер.

„Оргазмот е опуштање на сексуалната напнатост, а напнатоста се создава при постепено засилување на возбудата и различни допири и притискање точки кои будат страст. Лижењето и грицкањето на вистинските места може да ве збудали, во позитивна смисла“, вели Клер Кавано, коосновач на сексшоп брендот Babeland и една од авторките на „Moregasm: Babeland’s Guide to Mind-Blowing Sex“.

Брадавици

Некои мажи уживаат во стимулирање на брадавиците, некои не. Ако вашиот партнер сака вакви допири, може да му приредите добри стимулации.

Како што советува Кавано, лижете ги и цицајте ги неговите брадавици, со зголемување и намалување на притисокот. Може да ги вовлекувате и да ги вртите, ако тоа му се допаѓа. Може да си играте и со коцки лед, првин ставете коцка лед во устата, а потоа со устата цицајте ја брадавицата на партнерот, ефектот е неверојатен.

Палец

Многу мажи се фокусирани на пенисот и не знаат колку уживање може да им даде стимулацијата на другите делови на телото. Можете да му откриете нов свет и нови можности, бидејќи уживање дава и надразнување на палецот.

Палецот е всушност ерогена зона кај многу мажи. Цицањето на палецот може да му асоцира на цицање нешто друго и ќе му помогне да ги поврзе умот и телото во текот на водењето љубов. Почнете со предигра, гледајќи го во очи додека го бакнувате по рацете, а потоа почнете да го цицате неговиот палец како најава на тоа што доаѓа, советува Марк Мајклс, автор на книгата „Partners in Passion: A Guide to Great Sex, Emotional Intimacy and Long-Term Love“.

Стапала

Мажите имаат поголема концентрација на нервни завршетоци во стапалата за разлика од жените. Чувствителната акупресурна точка е сместена малку доле под средниот прст, точно во средината на стапалото. Со притисок на таа точка може да ја засилите циркулацијата низ телото, а тоа ќе го загрее и возбуди вашиот партнер, вели Мајклс во книгата.

Предиграта може да почне со масажа на стапалата. Ставете го неговото стапало на перница во вашето крило, фокусирајте се на неговата ерогена зона, додека нежно со палецот ја триете кожата на стапалото пред да преминете на другиот дел од неговото тело.

Ф-точка

Френулум е ресичката од долната страна на пенисот, веднаш под главата, споена со кожата. Во неа се собрани голем број нервни завршетоци, па според чувствителноста некои го споредуваат со клиторисот.

Додека со прстите го држите пенисот, со палецот лесно притиснете ја или милувајте ја Ф-точката. Полека градете возбуда стимулирајќи ја помалку чувствителното тело на пенисот, па Ф-точката, па повторно телото на пенисот, па Ф-точката…

При орален секс со јазикот нежно поминете преку тоа подрачје, советува Кавано.

