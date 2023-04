Личните предмети на Фреди Меркјури на аукција: Костими, слики, инструменти се проценети на повеќе од милион фунти (фото)

Украсената јакна во црна свила и кадифе, со големи сребрено-метални еполети со екстравагантни реси и имитација на медали и повеќе ќе биде претставена на изложбата која доби одлични критики низ целиот свет.

Предмети од домот на починатиот фронтмен на Квин, Фреди Меркјури, ќе бидат изложени во Лондон од 4 август до 5 септември, кога би бил неговиот 77-ми роденден.

Колекцијата вклучува голем избор на костими, слики и предмети од секојдневниот живот на Меркури. Меѓу најценетите предмети е репликата на круната на Свети Едвард, чија вистинска верзија ќе ја носи кралот Чарлс III на неговото крунисување.

Придружното вештачко крзно, црвено кадифе и наметка со скапоцени камења го изработи пријателката на пејачката и костимограф Дијана Мозли.

Меркјури ги носеше предметите за време на концертите, вклучувајќи го и светски познатиот концерт Live Aid во 1985 година, како и завршната изведба на „God Save The Queen“ за време на неговата последна турнеја со групата во 1986 година. Предметите се очекува да достигнат до 80 илјадници фунти.

Се продаваат и досега невидени рачно напишани „работни“ текстови на „We Are The Champions“, една од најпознатите песни на бендот. Песната беше објавена како сингл со другиот голем хит на Квин, „We Will Rock You“, во октомври 1977 година и веднаш стигна до врвот на топ листите.

Цените на стиховите, кои се на девет страници, се меѓу 200.000 и 300.000 фунти. Текстот на уште една песна на Меркјури „Killer Queen“, која се смета за пресвртница на бендот, се исто така на продажба, чија вредност е до 70.000 фунти.

Раскошната свечена јакна во воен стил, создадена за легендарниот 39-ти роденден на пејачот во Минхен во 1985 година, е по цена од 10.000 до 15.000 фунти.

Украсена јакна во црна свила и кадифе, со големи сребрено-метални еполети со екстравагантни реси, во стилот на албумот на Битлси „Sergeant Pepper“. Колекцијата на Меркури во Гарден Лоџ, каде што живеел, останала главно недопрена околу 30 години.

– Сензационалниот живот на Фреди Меркјури ни остави богата низа уметнички моменти кои сè уште нè движат и воодушевуваат, наследство кое, како и неговата музика, ќе живее вечно – изјави претседателката на Сотби, Оливија Баркер.

фото:AP/EPA Images