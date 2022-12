Кралското семејство и телевизијата: Документарен филм за Хари и Меган (фото)

Објавен е трејлерот за документарниот филм на Нетфликс за принцот Хари и принцезата Меган, а парот вели дека нуди увид во нивните причини за повлекување од кралските должности. „Никој не знае што се случува зад затворени врати“, вели принцот Хари. „Кога влогот е толку голем, нема ли смисла да се слушне нашата страна на приказната?“ додава Меган.

Објавувањето на документарецот уследи по настанот во Бакингемската палата, кога еден од вработените и поставил несоодветни прашања на Меган. „Направив се што беше потребно за да го заштитам семејството“, вели принцот во трејлерот за Хари и Меган. Серијата ќе има шест сезони од по 15 епизоди.

Во трејлерот се прикажани нивните црно-бели фотографии, претходно необјавени. Публиката може да ги види нивни фотографии од почетокот на нивната врска до расплаканите слики на војвотката од Сасекс.

Harry & Meghan. A Netflix Global Event. Coming soon, only on Netflix. pic.twitter.com/ysxaCcESP4

— Netflix (@netflix) December 1, 2022