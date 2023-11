Кортни Кардашијан се породи на 44 години: Ријалити ѕвездата доби четврто дете (фото)

Кортни Кардашијан стана мајка по четврти пат откако викендов роди син. Тоа е нејзиното прво дете со сегашниот партнер Тревис Бејкер.

Реалити ѕвездата „Keeping up with the Kardashians“ стана мајка на 44 години, па по Мејсон, Пенелопе и Рејн, кои ги има со поранешниот сопруг Скот Дисик, доби уште еден син со 47-годишниот Тревис.

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)

Според тамошните медиуми, Кортни е пресреќна што повторно е мајка, откако за малку ќе го изгубеше бебето пред неколку месеци.

Најстарата ќерка од кланот Кардашијан ги сподели вестите за бременоста за време на концерт на групата Blink-182 додека Тревис имаше настап.

Баркер е татко на три деца, Ландон, 20, Алабама, 17 а има и една посвоена ќерка Атиана де ла Хоја, 24.

View this post on Instagram A post shared by Kourtney Kardashian Barker (@kourtneykardash)



Бебето на Кортни и Трeвис има необично име Rocky 13, а оваа традиција е честа во семејството Кардашијан.

фото:Instagram printskrin/Kortni Kardasijan