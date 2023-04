Концертна промоција на албумот “FLOW” на „Ris Flower“ во „Станица 26“

На 18ти мај 2023г. , во клубот “Станица 26”, со почеток од 21:00 ќе се одржи концертна промоција на долгоочекуваниот прв албум на Ris Flower, насловен “FLOW”.

Покрај авторските композиции, меѓу кои познатите “Flying to Berlin”, “Translucent”, “Light Of Your Soul” и многу други,

на концертот ќе бидат промотивно изведени и кавер-хитот на Ris Flower– „Сите Мои Слики“ од „Ареа“ и официјалниот кавер на песната “Come Undone”, во соработка со продуцентската куќа на “Duran Duran”.