Колку време треба да помине за да го преболите раскинувањето?

Крајот на љубовната врска може да биде поразителен, а бројни научни студии докажаа дека скршеното срце е вистинска состојба која може да нè снајде. Токму поради тоа што со себе носи раскинувањето, многу луѓе се прашуваат колку време навистина е потребно за да преболат некого, но и како да знаат дека тоа се случило на прво место.

Многу луѓе со месеци или дури години по раскинувањето, се однесуваат како ништо да не се променило во нивната емоционална состојба.

Ова може да биде крајно фрустрирачко, па би било корисно доколку најдете одговор на прашањето – колку време е потребно за да преболите некого? За жал, тешко е да се дојде до тоа сознание.

Според експертот Кели Гонсалвс, поп-културата и сериите како „Sex and the City“ или „How I Met Your Mother“ ја популаризираа често повторуваната мудрост дека „преболувањето на раскинувањето трае околу половина од времето поминато заедно“. Значи, ако сте заедно две години, ќе ви треба околу една година да ја преболите таа личност. Во меѓувреме, научниците направија вистинско истражување обидувајќи се да ја одредат временската рамка за такво нешто.

Студијата од 2007 година покажа дека 71 отсто од луѓето кои неодамна поминале низ раскинување се чувствуваат подобро по околу три месеци, додека анкетата од 2017 година на околу 2.000 луѓе покажа дека тоа трае околу шест месеци. Кога станува збор за развод, едно истражување од 2009 година покажа дека на луѓето во просек им требаат околу 18 месеци за да продолжат понатаму.

Точно, тука нема конзистентност.

Колку и да е убаво чувството да се има „формула“ која вели дека крајот на страдањето е на повидок, на многу луѓе им треба повеќе време да ја преболат старата љубов, додека на некои им треба значително помалку. Вистинската вистина е дека не постои стандард колку време е потребно за да се преболи раскинувањето.

Хајди Мекбејн, лиценциран семеен и брачен терапевт, вели дека должината на времето целосно зависи од поединецот и од нивниот „напор“ да се помират со раскинувањето.

„Некои луѓе го преболуваат раскинувањето многу побрзо од другите, но тоа целосно зависи од личноста“, вели таа.

За некои тоа е, тврди Мекбејн, бидејќи „тие виделе дека врската оди во таа насока“, што прави голема разлика. Некој кој не знаел дека доаѓа прекин, без разлика кој го иницирал, веројатно ќе потрае подолго.

Ако мислевте дека врската ќе биде долгорочна пред да заврши, веројатно ќе ви биде потешко да ги игнорирате вашите чувства и наклонетост кон таа личност. Исто така, ако сте изневерени, исто така е точно дека ова предавство може дополнително да го одложи вашето „заздравување“. Не само што треба да преболите некој што го сакате, тврди Мекбејн, туку треба да го обработите и фактот дека некој што го сакате свесно избрал да ве повреди.

Луѓе кои не раскинале „во главата“

Исто така, има луѓе кои „не сакаат“ да го преболат бившиот партнер.

„Тие создаваат ментален и емоционален ‘олтар’ на обожавање на бившиот и секојдневно одат таму во своите глави за да ги сакаат. Честопати луѓето кои се борат да се откажат може да чувствуваат дека нивната врска била совршена, дека нема кој може да се спореди, па попрво ќе ја задржат врската во главите отколку да се соочат со болната реалност дека таа повеќе не постои“, заклучува експертот.

Како знаеме дека сме преболеле?

Кога ќе раскинете со некој што го сакате, може да изгледа дека болката никогаш нема да заврши. Се навикнувате толку многу да ви недостига таа личност што се јавува чувство како да нема напредок. Но, ако во моментов сте длабоко во рововите на копнежот, знајте дека треба да поминете низ него за да го добиете она што ви треба.

„Единствениот начин да се преболи раскинувањето, како и секое друго страдање што го доживуваме во животот, е целосно да поминеме низ него, а тоа значи да си дозволиме да ја почувствуваме и изразиме болката, да си дозволиме да тагуваме за она што сме го изгубиле“, вели експертот, па додава:

„Можеби е клише, но времето навистина помага да се залечат повеќето рани. Првиот чекор во заздравувањето на скршеното срце е да се соочиме со болката, да ја препознаеме и да признаеме што сме изгубиле. Само тогаш можеме да се надеваме дека вистински и искрено ќе продолжиме понатаму.“

Ако одите во вистинската насока, вели Мекбејн, ќе знаете кога „ќе стекнете повеќе увид во она што се случило, кога не сте толку емотивни за раскинувањето, кога ќе можете да ја признаете вашата улога во она што се случило и кога можете да почнете да размислувате за некој друг“, истакнува таа.

На крајот, таа напомена дека не е добро да се држите до какви било временски рамки и дека е важно да престанете да се осудувате себеси.

„Наместо тоа, обидете се да ги забележите малите чекори што ги правите секој ден и практикувајте да се грижите за себе по раскинувањето. Ќе го поминете со свое темпо, без разлика што е тоа“, заклучува експертката.

Извор:Кајгана.мк