Кои се најчестите причини зошто ви се гади наутро?

Ако веднаш штом ќе се разбудите имате чувство на гадење, но не знаете што го предизвикува, експертите даваат неколку причини.

Причините можат да бидат многубројни, вели општиот лекар Сонал Шах, и вклучуваат недостаток на сон, анксиозност или актуелни навики во исхраната.

Познато е дека недостатокот на сон го уништува циркадијалниот ритам. Ова доведува до исцрпеност што може да направи да се чувствувате мачнини и гадење наутро. Недостатокот на сон исто така може да направи да се чувствуваме мрзливи, раздразливи и неспособни да се фокусираме на секојдневните задачи.

Анксиозност

Чувството на утринско гадење може да се сведе и на симптом на анксиозност, а тоа често се влошува од други фактори, како што се хормоналните промени. Според Anxiety UK, околу 98% од жените доживуваат анксиозност за време на менопаузата, на пример, поради флуктуации на естрогенот и прогестеронот и промените во нивото на кортизол.

Низок шеќер во крвта

Може да почувствувате гадење ако шеќерот во крвта ви е премногу низок. Ова се нарекува хипогликемија и се јавува кога телото нема доволно гликоза за да произведе енергија. Тоа главно ги погодува луѓето со дијабетес, особено ако примаат инсулин.

Иако е невообичаено, луѓето кои немаат дијабетес, исто така, може да имаат хипогликемија поради алкохол или пост.

Дехидратација

Главоболките, заморот и гадењето при будењето во многу случаи може да се припишат на дехидратација. Тоа е начинот на кој телото ни дава до знаење дека губиме повеќе течност отколку што внесуваме и дека треба брзо да ја воспоставиме таа рамнотежа.

„Дехидратацијата, гадењето и повраќањето всушност одат рака под рака“, вели Ајслинг Моран, нутриционист во Thriva.co.

„Повраќањето често предизвикува дехидратација бидејќи вашето тело губи течност, па тоа може да биде маѓепсан круг што никој не сака да го доживее.“

Хормонална нерамнотежа

„Чувството на мачнина наутро кога ќе се разбуди може да биде поврзано со хормонална нерамнотежа во телото“, вели Клер Барнс, технички советник и нутриционист во Bio-Cult.

„Кортизолот, често наречен нашиот ‘хормон на стрес’, се ослободува од надбубрежните жлезди како одговор на стравот или стресот.“

Мамурлак

Има до 47 симптоми кои можеме да ги доживееме поради мамурлак. И како што многумина од нас знаат, утринското гадење е секако една од нив.

„Алкохолот ја оштетува слузницата на желудникот и цревата, па може да предизвика дијареа и гадење“, вели професорот Дејвид Нут, доктор и автор на книгата „Drink?: The New Science of Alcohol and Your Health“.

Рефлукс

Рефлуксот може да предизвика чувство на печење во желудникот и хранопроводникот, кисел вкус во устата, подригнување и чувство на гадење.

„Иако многумина веруваат дека вишокот на стомачна киселина доведува до горушица, неодамнешните теории сега сугерираат дека симптомите всушност може да се поврзани со ниските нивоа на стомачна киселина“, вели Клер Барнс.

Стомачната киселина е нашата прва линија на одбрана од штетните микроби кои влегуваат во цревата, така што ниските нивоа на желудочна киселина потенцијално може да доведат до прекумерен раст на бактерии и намалена апсорпција на важни хранливи материи како што се витамините Б, фолна киселина, железо, магнезиум, калциум и цинк.

Бидејќи недостатокот на овие хранливи материи може да доведе до промени во производството на хормони и невротрансмитери во телото, тоа за возврат може да се поврзе со хормонална нерамнотежа што доведува до стрес, анксиозност и чувство на гадење.

Бременост

Чувството на гадење наутро – со или без повраќање – исто така може да биде клучен знак дека сте бремени. Околу 80 отсто од трудниците доживуваат утрински мачнини кои обично започнуваат помеѓу 4-та и 9-та недела од бременоста.

Инфекција на внатрешното уво

Освен што ви се гади наутро, дали чувствувате вртоглавица и губите рамнотежа? Ако е така, тоа може да биде лавиринтитис.

Оваа состојба на внатрешното уво е предизвикана од воспаление на нервот кој испраќа информации за рамнотежа до мозокот.

„Обично се активира од вирус како настинка или грип, а поретко од бактериска инфекција“, објаснува експертот за вртоглавица, професор Адолфо Бронстин.

извор: kajgana.com