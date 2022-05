„Кога јазикот ти е побрз од умот“: Еден момент од Мет Гала го прегледаа над седум милиони – еве зошто… (видео)

Долгоочекуваниот моден настан Мет Гала, освен по гламурозната тема и некои модни промашувања, ќе остане запаметен и по една убава сцена која од моментот на снимањето не престана да кружи на Интернет.

Иако малку непријатно за главните актери, за другите се случи многу убав момент помеѓу Американката Ема Чембрлејн и раперот Џек Харлоу.

20-годишната дописничка на Vogue на црвениот тепих била задолжена за интервјуирање на луѓето кои пристигнуваат во нивните „позлатени“ модни изданија – темата на овогодишниот гала настан, а еден од нив бил и Харлоу.

this has to be the funniest thing on emma chamberlain’s met gala interviews pic.twitter.com/2ipx3EjLp6

— ☆ (@frostedchalamet) May 3, 2022