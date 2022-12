Клубот го казни, но сопругата не! Најубавиот фудбалер на Франција ја изневерил сопругата на најстрашниот начин (фото)

По раѓањето на нивното прво дете, сопругата на фудбалерот Оливие Жиру се соочи со негови фотографии направени во хотелска соба со друга жена.

Напаѓачот на француската фудбалска репрезентација Оливие Жиру (36) е еден од спортистите кои имаат поддршка од семејството на трибините во Катар, каде во моментов се одржува Светското првенство. Секој натпревар на Франција на патот до големото финале го следеше сопругата на фудбалерот Џенифер со нивните деца Арија (2), Еван (6), Џејд (8) и Арон (4), а Жиру во неколку наврати влегуваше во публиката за да ја слави победата со бакнеж со својата избраничка.

Двојката е во брак од 2011 година, а првата голема пречка ја имаа три години подоцна. Тоа е еден од најголемите скандали во светот на фудбалот, барем кога се во прашање активните играчи, а достигна такви размери што Оливие Жиру мораше да им се извини на сите, вклучително и на сопругата.

Имено, откако го доби првото дете со Џенифер, овој посветен христијанин, како што често сака да истакнува, е фотографиран во соба во хотелот „Four Seasons“ во долна облека, а автор на фотографијата не е неговата сопруга.

The Sunday Sun publish picture of Arsenal striker Olivier Giroud in his pants http://t.co/Gzzo5nLdOJ pic.twitter.com/HsDPxc9mZU

— 101 Great Goals (@101greatgoals) February 16, 2014