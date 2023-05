Кејт Мидлтон свирејќи на пијано ја воодушеви јавноста и ја поддржа Евровизија (видео)

Кејт Мидлтон ја воодушеви јавноста свирејќи на пијано и со тоа покажа дека е жена која е способна за се.

Принцезата од Велс, Кејт Мидлтон учествуваше во воведната секвенца на долгоочекуваното финале на Евровизија и ја воодушеви јавноста со својот изглед.

За големото финале, принцезата од Велс им се придружи на мноштвото изведувачи за воведната шпица.

Во него се појавуваат минатогодишните шампиони, оркестарот Калуга, кои ја изведуваат својата победничка песна Стефанија од метро станицата „Мајдан Незалежности“ во срцето на Киев, Украина.

A #Eurovision surprise 🎹

A pleasure to join Kalush Orchestra in a special performance of last year’s winning @eurovision entry.

Enjoy the show, Liverpool 🪩 pic.twitter.com/y4WDuWvOvb

— The Prince and Princess of Wales (@KensingtonRoyal) May 13, 2023