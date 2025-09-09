Кејт Мидлтон смени имиџ, а сите го забележаа истото кое се гледа веднаш

Принцезата од Велс, Кејт Мидлтон, се врати на кралските должности. Таа го привлече вниманието на јавноста со својата нова, забележливо посветла боја на косата. Својата летна трансформација ја покажа денеска за време на посетата на Природонаучниот музеј во Лондон, каде што се појави во придружба на нејзиниот сопруг, принцот Вилијам.

Ова беше нивното прво официјално заедничко појавување по летниот распуст, а освежениот изглед на принцезата стана главна тема на денот. Двојката ги посети новореновираните градини на музејот, но и покрај убавината на околината, сите очи беа насочени кон нејзината драматична промена на косата.

Од костенлива бринета до медено руса

Принцезата, позната по својата богата костенлива коса, се одлучи за значајна промена. Нејзината нова боја е опишана како темно руса со медени и карамел прамени, што ѝ дава топол и сончев изглед.

Модните експерти на „Вог“ сугерираат дека принцезата постепено ја осветлува косата откако се врати на должноста, а овој стил на „враќање на училиште“ означува нов почеток за новата сезона.

Реакциите на социјалните мрежи се поделени. Додека некои го фалат нејзиниот избор, други велат дека косата ѝ изгледа необично за принцеза. „Ова мора да е перика или екстензии“, „Изгледа оштетена“, „Никогаш немала полоша коса!“ се некои од коментарите.

