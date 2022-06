Изложба на фотографии од Ник Кејв за почеток на „Скопје синема сити“

Осмото издание на фестивалот за музички документарни филмови „Скопје синема сити“ ќе се отвори со изложба српскиот рок фотограф Немања Ѓорѓевиќ.

Изложбата има наслов They Long for the Light of Your Touch и е комплетно посветена на годинешниот лауреат на фестивалот, Ник Кејв, кој ќе добие признание за животно дело.

Изложбата ќе се одржи на 29 јуни со почеток во 20 часот во галеријата на КИЦ.

Фестивалот е поддржан од Агенцијата за филм, Министерството за култура на РСМ, Кинотеката на РСМ, Културно-информативниот центар, Здружението на Србите во Македонија „Спона“, а во организација на здружението „Номад-арт“.

Извор: Мак Факс