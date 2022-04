Испиша историја: Сашко Кедев го искачи Даулагири, седмиот највисок врв на светот

Кога станува збор за неговите планинарски подвизи, кардиологот и академик Сашко Кедев испиша историја.

Имено, пред два дена тој се искачи на Даулагири, планина од планинскиот венец Хималаи, која со својата надморска висина од 8167 метри претставува седмата највисока планина на светот. Покрај него, на врвот се искачија и 21 член од експедицијата, предводена од тимот на „Мингма Џи“, известија од „The Himalayan Times“.

Mingma G and team make season’s first summit of 8,000-metre mountain. https://t.co/5gwkT5l4UN

— Everest Today (@EverestToday) April 9, 2022