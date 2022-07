Интернетот гори: Селена Гомез и Кара Делевињ се бакнуваат долго и страстно пред камери (видео)

Возбудлива сцена во која пејачката Селена Гомез и моделот Кара Делевињ страсно се бакнуваат, ја одбележа втората сезона од хит-серијата „Only Murders In The Building“.

Во втората епизода од втората сезона, ликот на Селена – Мејбл Мора, го презема првиот чекор во однос со Алис Бенкс чија улога ја толкува супермоделот Кара, додека зборуваат за уметноста.

Сцената започнува така што Мејбл се враќа во уметничкото студио каде Алис ја охрабрува да го уништи уметничкото дело за да може да ги ослободи своите емоции.

This seems a bit random after first season of #onlyMudersInTheBuilding not seen episode yet so don’t know how it’ll be written. #SelenaGomez & #CaraDelevingne pic.twitter.com/Wc2bVH5uGZ

— Gentleman Jack & Company (@GJ2Chat) June 28, 2022