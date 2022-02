Инстаграм направи голема промена, сега на сите ќе нѝ биде полесно – еве за што се работи

Инстаграм го менува начинот на кој се реагира на нечија пријазна (story), па така реакциите повеќе нема да изгледаат како пораки.

Имено, досега единствениот начин за реагирање на некоја Инстаграм приказна беше корисникот да испрати приватна порака, без разлика дали станува збор за емотикон или текстуална порака.

Меѓутоа, сега тоа ќе се промени со новата опција во форма на приватно ‘допаѓање’.

❤️ Private Story Likes ❤️

Starting to roll out today, you can now send some love by liking people’s stories without sending a DM.

Likes on stories are private and do not have counts. Rather, they appear as hearts next to people’s handles in your Stories view sheet. 🙏🏼 pic.twitter.com/l56Rmzgnnw

— Adam Mosseri (@mosseri) February 14, 2022