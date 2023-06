Голем срам: На познатата актерка и забраниле влез во еден луксузен ресторан (фото)

Американската актерка Зендаја доживеа непријатност во саботата во Рим, бидејќи и беше одбиен влез во луксузен ресторан поради нивниот строг кодекс на облекување.



Една од најжешките ѕвезди на денешницата носеше карго панталони и црн горен дел без прерамки за својот лежерен излез, а стајлингот го комбинирала со дизајнерска чанта и чевли.

Таа се обиде да вечера во „Terrazzi Boromini“ во Рим, што бара малку поелегантен стил за гостите.

zendaya in rome looking flawless as always pic.twitter.com/ZyJ8fftnFf

— archive zendaya (@archivedaya) June 12, 2023