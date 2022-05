Фустанот на водителката на Евровизија предизвика бура на социјалните мрежи: „Ова е злосторство и омраза за модата!“

Италијанската пејачка Лаура Паузини се пресоблече трипати за време на првата вечер на Евровизија.

До самиот крај на првата полуфинална вечер во Торино, водителите Алесандро Кателан, италијанската пејачка Лаура Паусини и Мика ги придружуваа натпреварувачите. Голем впечаток остави стилот на италијанската пејачка Лаура.

За време на шоуто, таа смени три фустани на модниот дизајнер Пјер Паоло Пичоли и креативниот директор Валентино. Како што истакна Пјер за италијанскиот Вог, сите три креации се направени за Лора и секоја на свој начин го отсликува нејзиниот дух.

I wanna know what Laura Pausini did to piss off the stylist 💀 #Eurovision2022 #EUROVISION pic.twitter.com/1563bNlqKU

— Cuong Le (@lnhcuong) May 10, 2022