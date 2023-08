Драстична трансформација: Со неговиот нов стајлиг дефинитивно нема да го препознаете Новак Ѓоковиќ (фото)

Новак Ѓоковиќ напорно тренира во Црна Гора.

Најдобриот српски тенисер моментално е со сопругата Јелена во Херцег Нови, а се појави видео на кое се гледа како тој напорно тренира пред УС Опен.

Во видеото можете да видите како Новак гол до половина вежба во градината, а во центарот на вниманието се неговите мускули и брадата која го привлече вниманието на обожавателите ширум светот.

Српскиот тенисер беше придружуван од кондициониот тренер Марко Паники, како и братот Марко.

Покрај Паники, во Црна Гора пристигна и физиотерапевтот Клаудио Чимаља.

За потсетување, Новак следната недела заминува во Америка каде на 13 август ќе настапи на Мастерсот во Синсинати.

Еден од најголемите предизвици во сезоната го очекува нашиот тенисер, бидејќи веќе на 28 август го очекува последниот Грен слем сезонава, УС Опен.

Coming for some wigs at @CincyTennis 🤪@DjokerNole 💙 pic.twitter.com/dtjSsijBzF

— TRAVEL&Sp🎾rts (@travel__Sports) August 3, 2023