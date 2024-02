Фановите воодушевени: Рејчел и Рос од „Пријатели“ повторно се обединија пред камери, а снимката со реакцијата на актерката стана вирална (видео)

Мега популарната серија „пријатели“ има фанови ширум целиот свет, а сега на нивно задоволство се појави реклама од повторното обединување на двајца од актерите и тоа за потребите на една реклама која треба да се прикажува на „Супер Боул“.

Рекламата за достава на „Uber Eats“ започнува со Анистон на снимање на филм, на која Швимер ѝ приоѓа и се обидува да ја прегрне, но таа се однесува како да не знае кој е тој.

Анистон ја глумеше Рејчел Грин во хит ситкомот, додека Швимер го играше Рос Гелер. Двајцата глумеа заедно во серијата од 1994 до 2004 година.

„Дали сме се сретнале порано?“, го прашува таа и уште еднаш повторува од каде се познаваат.

jennifer aniston and david schwimmer,

in a super bowl commercial is all i’ve ever needed pic.twitter.com/FGvnGRK2iA

— gab (@aniistonn) February 6, 2024