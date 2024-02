Едни и се изнасмеаја, други ја пофалија за реакцијата: На Џенифер Лопез и падна вештачката коса среде настап (видео)

Џенифер Лопез неодамна доживеа несреќа на настап во живо, кога ненамерно ја скина својата екстензија на косата на средина на настапот.

Имено, поп-ѕвездата настапи со своите машки и женски танчери во шоуто „Saturday Night Live“ каде ја отпеа својата нова песна „Can’t Get Enough“.

Сепак, на сред настап еден од додатоците во косата попушти и Лопез го повлече додека играше. Но, овој мал инцидент не го попречи нејзиниот настап, па така таа продолжи да пее и танцува со исто темпо.

Not Jennifer Lopez literally snatching her own wig off 💀 pic.twitter.com/yCP9bEOHNR

— Joey Nolfi (@joeynolfi) February 4, 2024