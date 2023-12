Душа полна, радост најголема: Марија Шерифовиќ на прва прошетка со бебето, а еве и во какви односи е со сурогат мајката (фото)

Марија Шерифовиќ отсекогаш велеше дека би сакала да има син и конечно желбата и се исполни.

Taa побарала помош од сурогат мајка за да си го оствари сонот, а на почетокот на декември во Америка се родил нејзиниот син Марио.

Оваа вест ја воодушеви јавноста, особено нејзините пријатели и обожаватели кои будно го следеа секој чекор на Марија. Сега сите се израдуваа кога видоа дека пејачката го прошета своето бебе на еден прекрасен сончев ден во Лос Анџелес.

Заедно со видеото, Марија ја објави песната „Just the Two of Us“, што во превод значи „Само ние двајца“. Марио има морнарско сина количка, а новопечената мајка е добро снабдена со шишиња и ќебиња за бебето.

Марија ги чува во тајност информациите за тоа кој е таткото, а договорот предвидува само нејзиното име да биде внесено во документите за раѓање на нејзиниот син. Како што вели, имала многу блиски односи со неговата сурогат мајка, бидејќи таа е жената која, како што вели, и помогнала да ја исполни најголемата животна желба. Симболот на небото, кој таа го објави, го претставува токму тоа.

“Таа е жената која помогна да се исполни мојата најголема желба во животот. Имавме најблиска можна врска, разговаравме секој ден, заедно ги поминувавме сите предизвици на бременоста, заедно одевме на прегледи… – изјави Марија и откри како дошло до одлука за сурогат мајка.

Кумата на Марија Шерифовиќ, Милена Ѓерговиќ, проговори за моментот кога за првпат го видела малиот Марио.

“Никогаш во животот не сум видела ништо поубаво. Марија ми се јави на видео повик и кога го видов не можев да поверувам колку е убав. Ја видов Марија, има големи темни кругови под очите, се надевам дека кога ќе дојдат на Србија, еден од нас ќе го дадат малку иако ќе има трка меѓу нас и Верица кој ќе се грижи за него“, изјави таа за Блиц дан.

фото: Instagram printscreen/ serifovic