Џорџина направи скандал: Сопругата на Роналдо мора да плати казна (фото)

Со заминувањето во Саудиска Арабија, Кристијано Роналдо доби неколку привилегии на сметка на строгите закони во таа земја, заедно со неговата невенчана сопруга Георгина Родригез.

Сепак, фактот дека тие не можат да одат против сите правила покажува и следниот случај кога Џорџина се облекла несоодветно за саудиските закони. Излегла на вечера со Роналдо и го прекршила кодексот на облекување со тесен фустан.

Georgina Rodrigues looking so wild and hot 🔥#georginarodriguez pic.twitter.com/dIvE3SThIZ

— Georginagio (@georginagio_bae) February 2, 2023