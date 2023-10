Џенифер Анистон потполно гола: Познатата актерка како од мајка родена во прегратката на нејзиниот колега (фото+18)

Џенифер Анистон на 54-годишна возраст по втор пат во животот е снимена гола пред камерите.

Познатата актерка Џенифер Анистон зад себе има долга кариера од повеќе од три децении. Таа на 54 години реши да се соблече пред камерите, но по втор пат во нејзината кариера.

Имено, во новата сезона на серијата „The Morning Show“, прославената актерка се појавува целосно гола во интимна сцена.

Популарната актерка е прикажана како лежи на креветот во спалната соба, целосно гола, а покрај неа во кревет е нејзиниот колега Џон Хам.

