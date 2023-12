„Да не се случеше тоа, којзнае каде ќе бевме“ : Сопругата на Вил Смит откри дека шлаканицата од Оскарите ѝ го спасил бракот (фото) 

Џејда Пинкет-Смит неодамна призна дека никогаш нема да го напушти Вил Смит откако неславната шлаканица на Оскарите и го спаси бракот.

Таа и Вил Смит не живеат заедно, но сепак се во брак, а сега на јавноста и призна дека на денот на Оскарите не била расположена воопшто да оди на настанот.

„Речиси и немаше да дојдам на Оскарите таа година, но мило ми е што присуствував“, спомна Џејда за Дејли Меил.

„Сега тоа го нарекувам „свет шамар“ бидејќи после тоа дојдоа многу позитивни работи.

Jada Pinkett Smith reveals that the famous slap saved her marriage.

“I reinvented sloppy toppy that night, that’s my man.” pic.twitter.com/lJtoUVs5kU

— Poo Crave (@Poo_Crave) December 9, 2023