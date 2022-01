Четкар на зимска турнеја низ САД

2022-та година Владимир Четкар ќе ја започне со зимска турнеја која ќе се одржи низ 5 држави во Соединетите Американски Држави. Официјално, турнејата ќе започне на 28-ми јануари со концерт во Детроит, а истата ќе заврши на 18-ти февруари со концерт во Вест Палм Бич во прочуениот музеј Нортон кој важи за еден од најважните културни центри во Флорида.

Во продолжение, погледнете го распоредот на концерти кои Четкар ќе ги одржи ос 28-ми јануари до 18-ти февруари:

Детроит, Мичиген / 28 Јануари – Aretha’s Jazz Café at the Music Hall

Чикаго, Илинои / 30 Јануари – Skadarliya

Кливленд, Охајо / 5 Февруари – BOP STOP at the music settlement

Њујорк, Њујорк / 12 Февруари – Chelsea Table + Stage

Вест Палм Бич, Флорида / 18 Февруари – Norton Museum of Art

На сите концерти Владимир Четкар ќе се претстави исклучиво со авторска музика и аранжмани, а биде придружуван од музичари од Америка.