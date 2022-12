Чарлс Трети ја објави првата божиќна честитка откако е на тронот

Бакингемската палата во неделата објави фотографија за првата божиќна честитка на кралот Чарлс како монарх.

Тој е сликан со сопругата Камила на Игрите Браемар во Шкотска.

Станува збор за прослава на традиционалните шкотски игри, спортови и танци во Браемар, село на околу сто километри западно од Абердин, кое се наоѓа во соседството на летната резиденција на кралот, Балморал.

🎄✉️ We’re pleased to share this year’s Christmas Card from The King and The Queen Consort.

📸 @samhussein, taken at the Braemar Games in September 2022. pic.twitter.com/Dzpqf62TWf

— The Royal Family (@RoyalFamily) December 11, 2022