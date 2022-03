Бугарската пејачка се појави разголена на телевизија: Есил Дјуран пред ТВ публиката без долна облека и во 52-рата година (ВИДЕО)

52-годишната бугарска пејачка од турско потекло Есил Дјуран се појави без долна облека и покажа затегнато тело, на сцената на ТВ шоуто „Како две капки вода“ ( што е пандан на регионалното шоу кое се прикажуваше и кај анс – „Твоето лице звучи познато“), ставајќи го својот мал џеб помладите колешки.

Таа се трансформираше во Австралијката Кајли Миног и ја изведе песната „Can’t get you out of my head“ во многу отворен бел комплет. За прв пат во шоуто, еден изведувач да се појави на сцената без долна облека, а жирито и гледачите беа воодушевени од храброста на Есил, пишува Hotnews.bg !

„Кој носи бело, се’ му се видело… А нејзиното пеење не беше ништо посебно“, ја критикуваа едни… „Талентирана и убава жена! Таа даде се’ од себе, за восхит е“, ѝм се спротивставуваа фалејќи ја други.

И водителите Димитар Рачков и Герасим Георгиев-Геро ги голтнаа буквите, па ги измешаа најавите од глетката на пејачката, па дури и се обидоа да и ги покријат градите затворајќи и го длабокото деколте. Пред да започне со учеството во шоуто, таа помина низ тешки искушенија. Есил и целото нејзино семејство насстрадаа од Ковид-19. Родителите на пејачката се возрасни, болни и невакцинирани.

„Татко ми има илјадници болести и ситуацијата беше тешка. Благодарам на лекарите кои ни помогнаа и го стабилизираа една недела“м- откри пејачката во едно ТВ интервју.

Фото: Инстаграм принтскрин/esilduran