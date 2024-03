Била платена пет милиони за настап, но главната работа не ја испочитувала: Пукнал срам на свадбата на синот на најбогатиот човек во Индија (видео)

На прославата пред свадбата на синот на најбогатиот човек во Индија, Мукеш Амбани (66), пееја Анант Амбани (28), Ријана (36), а клип од нејзиниот настап стана хит на социјалните мрежи.

На забавата на Анант и Радика се собраа познати личности од целиот свет, а свадбата ги чинеше вкупно 120 милиони долари, од кои пет милиони евра и припаднаа на Рајана, која пееше час и половина.

Таа ги изведе своите најпознати хитови облечена во зелен лакиран фустан од кој ѕиркаарозови гаќички, а потоа реши да им се обрати на младенците, што не помина најдобро.

Rihanna was paid 50+ crore and still can’t pronounce their names correctly

Some people expect fluent English for BPO jobs paying 8-12K/month #AnantRadhikaCelebration pic.twitter.com/LWz9fBn52F

— Vineeth K (@DealsDhamaka) March 2, 2024