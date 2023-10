Бекам го има плакарот од соништата: Го откри секој детаљ и покажа дека е вистински перфекционист (видео)

Документарната серија на Нетфликс за Дејвид и Викторија Бекам ги воодушеви обожавателите на оваа позната двојка, а посебно внимание привлекува поранешниот фудбалер.

Гледачите на серијата со денови ги прикачуваат омилените делови на социјалните мрежи, кои открија нови детали за животот на Дејвид и Викторија.

Многумина беа воодушевени од гардероберот на Бекам, која не само што е полн со кошули, маици, панталони… туку има и друга облека како јакни, тексас кошули, џемпери кои уредно висат една до друга, додека свечените кошули се комбинирани со одела кои висат под нив.

Маиците се наредени во фиоки по боја, но и под одреден агол, така што Бекам не мора да превртува сè кога бара нешто.

I won’t rest until I have a closet like David Beckham’s closet. pic.twitter.com/PSTgbNxf0a

— Kevín (@KevOnStage) October 10, 2023