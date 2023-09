 Аријана Гранде се разведува: По две години брак реши да се збогува со Далтон Гомез

Таа веќе има ново момче и сега и според законот ќе биде слободна.

Популарната пејачка Аријана Гранде поднесе барање за развод од Далтон Гомез, нејзиниот сопруг, со кој застана на лудиот камен пред две години.

Гомез и Гранде неодамна се отуѓија и двајцата ја искористија можноста истовремено да ја поднесат потребната документација за легален прекин на нивниот брак. Гранде веќе продолжи со својот живот, започнувајќи нов романтичен потфат со Итан Слејтер.

Адвокатката Лаура Васер ја застапува Аријана во постапката за развод, која започна кога таа ги доставила потребните документи до судот во понеделникот наутро.

Како причина за разводот таа ги наведе непомирливите разлики меѓу нив. Откако слушна дека Васер поднел документи во име на Аријана Гранде, Далтон Гомез одговори. Бидејќи и двајцата се согласуваат дека сакаат да го прекинат бракот, нема да има потреба да одат на суд. Аријана Гранде се согласи на Гомез да му даде одредена сума пари и тоа ќе биде крај на нивниот брак. Според она што го тврдат странските медиуми, Гомез нема да оди на суд да бара друга фигура, туку ќе го прифати она што Гранде е подготвен да му го даде по нивниот двегодишен брак.

