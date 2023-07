Амазонка: Поза во сексот која мажите прво ја одбиваат, а потоа ги остава без зборови

Истражувањата покажаа дека луѓето кои се во долга врска и испробуваат различни сексуални пози имаат постабилна и повозбудлива врска. Поточно, секоја врска подолга од три години се смета за долга врска, а интересните активности под чаршафите ги враќаат сите пеперутки кои можевме да ги почувствуваме на самиот почеток на врската, а кои со текот на времето избледеа.

Една таква поза е Амазон, сексуална поза резервирана за силни жени кои сакаат да преземаат иницијатива и кои сакаат да бидат доминантни.

Оваа поза го добила своето име по Амазонките, жени воини од грчката митологија кои биле одлични јавачи и страв и стравопочит на сите мажи. Сепак, оваа поза е совршен начин да му покажете на вашиот партнер колку се грижите, бидејќи подеднакво го разгорува и машкото и женското задоволство.

Оваа поза би можеле да ја опишеме како обратна мисионерска поза. Мажот лежи на грб, а нозете му се свиткани на колена и со нив ја прегрнува половината на жената. Жената седи врз мажот и го контролира темпото и динамиката на движењето.

Ова е поза која мажите тешко ја прифаќаат бидејќи не сакаат да ѝ ја препуштат контролата на партнерката, но кога конечно ќе ја испробаат оваа поза, таа ги остава без зборови и редовно ја вклучуваат во сексуалните односи.

Одлично е за триење, удобност, можност мажот да ја погледне жената во лице и упорна стимулација на клиторисот што прави жените да се чувствуваат како кралици. Кога мажот ќе види колку жената ужива, тој брзо се адаптира и сексот и за него станува задоволство. Ова е една таква поза, објасни Јан Кернер, сексуален терапевт и автор на She Comes First.

Оваа поза го олеснува контактот очи во очи, што е исклучително важно за создавање интимност. Тоа го практикуваат парови кои си веруваат, а кај нас буди чувство за сексуална поврзаност што е основа за разгорување на долготрајните врски.

Има варијации на позата кои можат дополнително да ги разбрануваат страстите. На пример, превртената Амазонка, во која мажот исто така лежи на грб, свиткани колена, а партнерката седи на него, како на стол, потпрена на листовите на партнерот.

Кои се придобивките од позата Амазонка?

Сексуалниот терапевт Иан Кернер наведе некои од придобивките кои треба да ве натераат почесто да ја практикувате позата на Амазон.

– Можноста за заеднички оргазам

– Можноста за вклучување на секс играчки

– Овозможува контакт очи во очи, што е клучно за сексуалната интимност и создавање подлабока врска.

– Корисно е за женската самодоверба

– Партнерот има слободни раце за допир, што е и клучот за добар секс, особено за жените.

Извор: Попара.мк