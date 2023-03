Актерот не им се дава на годините и тешката дијагноза: Семејството на Брус Вилис објави видео како го слават неговиот 68-ми роденден (видео)

Брус Вилис е снимен како зборува за првпат откако неговото семејство откри дека боледува од деменција, во видео кое покажува како го прославува својот 68-ми роденден.

Вилис не се појавуваше многу во јавноста од објавувањето на дијагнозата, додека неговото семејство ги информираше фановите на актерот за неговата состојба.

Happy birthday, BW! So glad we could celebrate you today. Love you and love our family.

Thank you to everyone for the love and warm wishes – we all feel them. pic.twitter.com/vcb50QP9hr

— Demi Moore (@justdemi) March 20, 2023